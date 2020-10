In was für einem Kleid wird Denise Kappès (30) den Gang zum Traualtar entlangschreiten? Seit September sind die Influencerin und ihr Schatz Henning Merten verlobt. Ein Hochzeitsdatum steht auch schon fest: Wenn alles nach Plan läuft, wollen die Webstars im August 2021 heiraten. Denise hat also noch ein knappes Jahr Zeit, sich ein Kleid auszusuchen. Was für ein Dress es sein wird, kann Denise aber noch nicht sagen, denn: Henning und sie haben in diesem Punkt unterschiedliche Vorstellungen.

Via YouTube schilderte die Berlinerin ihren Fans das Dilemma: "Henning wünscht sich eine Prinzessin – mit allem, was dazu gehört. Er möchte nicht, dass das Kleid einfach nur fällt, das findet er langweilig und er findet auch, dass das nicht zu mir passt. Sein Traum war es immer, am Altar eine schöne Prinzessin zu sehen. Meine Vorstellung ist das genaue Gegenteil", so Denise. Sie habe eher an einen Mermaid-Schnitt gedacht – eine A-Linie oder enganliegend könne ihr auch gefallen. "Meine Vorstellung war aber nie Prinzessin. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, werde ich jetzt aber tun müssen. Ich will es zumindest versuchen. Vielleicht gefällt es mir auch oder ich finde ein Mittelding", führte sie auf der Social-Media-Plattform aus.

Inzwischen hat Denise bereits erste Hochzeitskleider anprobiert – mit einem Modell präsentierte sie sich auch im Netz: Auf Instagram posierte die 30-Jährige in einem Traum aus Weiß. Das trägerlose Prinzessinenkleid, das sie trug, war am Rücken geschnürt und wurde durch einen langen Tüllschleier ergänzt. "Ob ich mein Traumkleid schon gefunden habe?", schrieb sie dazu. Wenn es so weit ist, wird sie es ihre Follower bestimmt wissen lassen.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès, September 2020

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès im Dezember 2019

