Die Eskalationen im Sommerhaus der Stars nehmen kein Ende! Insbesondere Lisha ist bei jeder lautstarken Auseinandersetzung dabei – die Berlinerin teilt mächtig aus, verbale Tabus scheint es bei ihr nicht zu geben. Während ihr Zorn bislang allerdings hauptsächlich auf Eva Benetatou (28) niederprasselte, bekamen jetzt auch Diana Herold (46) und ihr Michael eine kräftige Portion davon ab. Diana erzählt nun Promiflash, wie das Paar die Konfrontation mit Lisha wahrgenommen hat.

Das eskalierende Verhalten sei wochenlang Dauerbegleiter im Sommerhaus gewesen, erzählt die Blondine Promiflash. "Es war mental herausfordernd, immer ruhig zu bleiben, denn man konnte kaum ein normales Gespräch führen", fährt sie fort. Schlimm sei gewesen, dass die anderen Hausbewohner das immer toleriert hätten. Die Blondine aus der Bullyparade sei aber nicht wirklich verwundert über Lishas Auftreten. "Wenn man so sehr in seinem Herzen verletzt ist, der Hass so groß ist, schaltet leider auch das Hirn ab", meint die Frohnatur.

Daher habe das Paar immer versucht, die Ursachen für die Ausbrüche der YouTuberin zu sehen: "Wir sahen bei solchen Ausrastern das verzweifelte, verletzte Kind, was sie dringend heilen sollte." Diana und Michi hätten sogar versucht, ihr zu helfen: "Wir sprachen öfters mit Lou darüber, um ihnen ganz unabhängig vom Sommerhaus Hilfestellung zu geben, denn jeder Mensch hat Herz, auch sie."

