Sie muss ihren Kleiderschrank wohl komplett neu bestücken! Vor einigen Monaten gaben Anna Heinrich und Tim Robards ihren Fans süße Neuigkeiten bekannt: Das Pärchen, das an der australischen Version von Der Bachelor teilnahm und so bekannt wurde, erwartet sein erstes Kind. Seitdem teilt vor allem die werdende Mutter vermehrt Einblicke in ihre Schwangerschaft und gab jetzt preis: Ihre ganzen Klamotten passen ihr nicht mehr!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen ein Bild von sich, auf dem sie nur in einem Bikini bekleidet ihren Babybauch zur Schau stellt. Dieser Schnappschuss sei vor etwa einem Monat entstanden, als Anna noch in ihren alten Zweiteiler gepasst hat – doch das sieht wohl jetzt etwas anders aus. "Ich bin seitdem offiziell doppelt so groß und passe in nichts mehr rein. Aber ich liebe meinen Bauch dafür umso mehr", schrieb sie belustigt unter diesen Beitrag.

Mittlerweile kann die Blondine es kaum noch erwarten, ihr kleines Mädchen in den Armen zu halten. "Ich bin einfach höllisch aufgeregt und nervös", gab sie in dem Insta-Post weiter preis. Doch allzu sehr muss sich Anna wohl nicht mehr gedulden. Erst vor Kurzem hatte sie ihrer Community verraten, wie aktiv ihre kleine Maus schon sei.

Instagram / charlotteheinrich Tim Robards und Anna Heinrich, Mai 2020

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich, Influencerin

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich und Tim Robards im September 2020

