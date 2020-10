Am Sonntag offenbarte Carmen Geiss (55) ihrer Community im Netz, dass sie Corona hatte! Kuschelnd zeigte sie sich auf einem Foto mit einer guten Freundin und ihrer Tochter Shania (16) – und erklärte gleichzeitig, dass sie nur auf Schmusekurs gehe, weil sie schon Corona-Antikörper habe. So wollte die "Jet Set"-Interpretin Kritikern direkt den Wind aus den Segeln nehmen. Nun erklärte Carmen im Interview, warum sie ihre Infektion lange geheim hielt.

Im Gespräch mit Bild verriet der TV-Star: "Ich habe es erst nicht erzählt, weil ich eine Krankheit nicht an die große Glocke hängen wollte." Die Ehefrau von Robert Geiss (56) hatte nach eigenen Angaben Ende Juni plötzlich 39,5 Grad Fieber und Schüttelfrost. Sie ließ daraufhin einen Abstrich ihrer Nasenschleimhaut machen, um sich auf Corona testen zu lassen: "Der [Test] war positiv. In der Nacht hatte ich direkt Atemprobleme. Das war am nächsten Tag besser."

Zwei Wochen habe sich Carmen nach dem positiven Testergebnis zu Hause eingeschlossen, weil sie niemanden anstecken wollte. Mittlerweile habe das ehemalige Model Antikörper, weswegen es eher unwahrscheinlich sei, dass sie sich noch einmal infiziere. Deshalb feierte Carmen jetzt auch mit ihren engen Vertrauten einen Geburtstag. Das Leben müsse schließlich weitergehen.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit Tochter Shania und einer Freundin im Oktober 2020

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, 2019

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Sommer 2016

