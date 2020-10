Marge Champion hatte sich in den 1930er-Jahre einen Namen als Tänzerin in Hollywood gemacht: Die US-Amerikanerin hatte als sogenanntes Tanzmodell für zahlreiche der beliebten Disney-Filme fungiert. So waren ihre Bewegungen unter anderem die Vorlage für die Zeichnungen der Schneewittchen in "Schneewittchen und die sieben Zwerge" oder auch für die der blauen Fee in "Pinocchio". Für ihre Leistungen wurde sie von dem Unternehmen sogar zur Disney-Legende gekürt – eine Auszeichnung für außerordentliche Beiträge bei den beliebten Filmen. Doch jetzt machten traurige Nachrichten die Runde: Marge ist im Alter von 101 Jahren gestorben.

Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter bestätigte der Tanzlehrer Pierre Dulaine den Tod der Ikone: Marge sei am vergangenen Mittwoch in ihrer Heimat Los Angeles in Kalifornien verstorben. Nähere Informationen zu den Umständen des Todes sind bislang allerdings noch nicht bekannt.

Neben ihren Erfolgen bei Disney war Marge auch der Durchbruch als Schauspielerin und Choreografin gelungen: 1975 wurde die Tänzerin sogar mit einem Emmy-Award in der Kategorie der außerordentlichen choreografischen Leistungen für den Film "Queen of the Stardust Ballroom" ausgezeichnet. Zudem galt sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Gower Champion lange Zeit als bekanntestes Tanzpaar der Vereinigten Staaten.

