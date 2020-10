So süß gratuliert Kanye West (43) seiner Ehefrau Kim Kardashian (40) zum Geburtstag! Vor wenigen Wochen soll es in der Beziehung zwischen dem Rapper und dem Reality-TV-Star noch ordentlich gekriselt haben. Der Grund: Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt erzählte der Musiker schonungslos von dem Privatleben der Eheleute. Doch offenbar haben sich die Wogen zwischen den beiden wieder geglättet: Zu Kims Geburtstag veröffentlichte Kanye jetzt ein Foto ihrer Verlobung und untermalte seinen Beitrag mit rührenden Worten!

"Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Ich liebe dich so sehr!", schrieb der "Gold Digger"-Interpret unter den Schnappschuss auf Twitter. Auf dem Pic sind er und seine Liebste in einem völlig leeren Stadion zu sehen, wie sie sich innig umarmen und einen Kuss geben. Das Foto soll The Sun zufolge in dem Moment entstanden sein, als Kanye vor seiner Kim an ihrem 33. Geburtstag in San Francisco auf die Knie ging und ihr einen Heiratsantrag machte.

Liebevolle Worte bekam die vierfache Mutter zu ihrem Ehrentag aber nicht nur von ihrem Mann. Auch ihre jüngere Schwester Khloé (36) ließ es sich nicht nehmen, der Beauty auf Instagram einen süßen Beitrag zu widmen. "Mein ganzes Leben lang warst du immer jemand, den ich bewundert habe. Das mache ich nach wie vor und werde ich immer", lauteten die herzlichen Zeilen der 36-Jährigen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West in Japan

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Fashion Week in Paris im Jahr 2012

Getty Images Khloé Kardashian in New York, 2016

