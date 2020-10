Für Yeliz Koc (26) wird es in Sachen Umzug allmählich ernst! Nachdem die ehemalige Bachelor-Kandidatin Mitte August ihre Liebe zu Jimi Blue Ochsenknecht (28) offiziell gemacht hat, wartet auf das Paar nun der nächste Schritt: Die Beauty und der Schauspieler wollen zusammenziehen – und das sogar schon in der kommenden Woche. Im Netz teilte Yeliz nun ein Update zu ihrem Umzug!

"Wir fahren heute wieder zurück nach Hannover. Da muss ich nämlich fleißig packen und aussortieren", verriet Yeliz vor wenigen Stunden in ihrer Instagram-Story. Und mit "wir" meint die dunkelhaarige Schönheit sich und ihre Hündin Luna – Jimi ist nämlich schon selbst fleißig in seiner eigenen Wohnung beim Packen. Den neuen Lebensabschnitt in Berlin kann Yeliz jedenfalls kaum noch abwarten, auch wenn sie dafür ihre bisherige Heimat hinter sich lassen muss: "Ich fand die Wohnung hier perfekt, aber noch perfekter ist es, wenn man mit dem Partner zusammenwohnt!"

Doch ob die Harmonie zwischen dem Pärchen auch unter einem gemeinsamen Dach bestehen bleibt? Eine Umstellung bringt die neue Unterkunft jedenfalls allemal mit sich. "Ich hab mich jetzt dran gewöhnt, dass ich mich ausbreiten kann in meinen Kleiderschränken", erklärte Yeliz. In Zukunft muss sie aber auch ihrem Liebsten einen Teil des Platzes freihalten.

Anzeige

Instagram / lunaundyeliz Yeliz Koc mit ihrem Hund Luna

Anzeige

Instagram / jimi.blue_ochsenknecht Jimi Blue Ochsenknecht im März 2018

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de