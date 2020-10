Aller guten Dinge sind drei – das hofft auch Dimi Rompos! In der Jubiläumsstaffel von The Voice of Germany bekommen alte Talents zum ersten Mal eine zweite Chance: Musiker, die es in den vergangenen Jahren bereits in die Show schafften, dürfen als Allstars noch einmal vor die Coaches treten. Zu ihnen gehört auch Dimi – und für die 30-Jährige ist es nicht mal der zweite Auftritt auf der Bühne: Der Lockenkopf tritt bereits zum dritten Mal bei "The Voice of Germany" an!

Schon 2012 und 2015 hatte der Lockenkopf sein Glück auf der großen Bühne gesucht. Beim ersten Mal reichte es nicht für einen Buzzer in den Blind Auditions – in ihrem zweiten Casting bekam Dimi dann gleich einen Viererbuzzer! Im Team von Stefanie Kloß (35) schaffte sie es damals bis ins Halbfinale. Obwohl sie durch das Zuschauer-Voting nicht bis ins große Finale kam, durfte sie mit den Experten einen eigenen Song schreiben – und mit dem trat Dimi nun erneut auf die riesige Bühne!

Ihre ehemalige Mentorin Stefanie erkannte die Zeilen und die unverwechselbare Stimme sofort – und drehte sich nach wenigen Tönen um. Mit Tränen in den Augen sah sie ihrem einstigen Talent dann beim Singen zu. "Das waren zwei Sekunden, dein eigenes Lied. Es ist so schön, dass du wiedergekommen bist!", schwärmte sie anschließend. Kein Wunder also, dass sich Dimi trotz eines Buzzers von Mark Forster (36) erneut für die Silbermond-Frontfrau und Partnerin Yvonne Catterfeld (40) entschied.

