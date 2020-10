Mike Singer (20), Maite Kelly (40) und Dieter Bohlen (66) scheinen mächtig Spaß miteinander zu haben! Vor etwa zwei Wochen gab Michael Wendler (48) überraschend bekannt, dass er seinen Job als DSDS-Juror kündigt. Seitdem besteht die Jury der beliebten Musik-Castingshow aus nur drei Mitgliedern – und denen scheint der Schlagerstar ganz und gar nicht zu fehlen! Jetzt teilte Maite ein Foto von sich, Mike und Dieter und zeigte damit, wie blendend sie sich offenbar untereinander verstehen!

Auf dem Pic, das die Sängerin auf Instagram veröffentlichte, blicken Mike, Maite und Dieter mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera, während sie in einem Café auf Mykonos sitzen. Auf der griechischen Insel finden die Dreharbeiten zu der neuen DSDS-Staffel statt. Dabei sticht vor allem Maites Outfit ins Auge. In einem bodenlangen Blümchenkleid mit Leoprint stiehlt die Blondine ihren männlichen Kollegen die Show!

Der Wendler-Eklat scheint der Stimmung unter den dreien wohl keinen Abbruch zu tun, was Fans der Sendung ganz besonders freut. "Cooles Trio!", gab unter anderem ein User auf Instagram an. Vor allem die Konstellation Maite und Mike scheinen Liebhaber der Show direkt ins Herz geschlossen zu haben. "Ihr seid die zwei tollsten Juroren, die sich seit fünf Wochen so gut verstehen!", verkündete ein anderer Kommentator seine Freude.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Musiker

Instagram / mikesinger Mike Singer bei DSDS, September 2020

Getty Images Maite Kelly in Düsseldorf, 2011

