So gefragt sind Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) auch in den USA. Die beiden Realitystars sind aus den Schlagzeilen in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit Michaels DSDS-Ausstieg und dem anschließenden Eklat sind die beiden in aller Munde. Aber auch in ihrer Wahlheimat in Florida sind die Frischvermählten vor neugierigen Fragen nicht sicher: Laura und Michael wurden von einem Paparazzo belagert.

Die junge Influencerin drehte in ihrer Instagram-Story einmal den Spieß um und teilte ein Video, in dem sie einen Fotografen filmte. Aus dem Auto heraus nahm sie einen Paparazzo auf, der sie und ihren Liebsten fotografierte und immer wieder nach einem Statement fragte. "Für alle diejenigen, die immer mal wissen wollten, wie das so mit Presse/Paparazzi abläuft", kommentierte Laura ihre Aufnahmen.

Nachdem der Wendler vor einigen Tagen mit seinen Aussagen zur aktuellen Gesundheitskrise für einen ziemlichen Skandal gesorgt hatte, vermuteten viele Fans, Laura könnte sich von ihrem Mann trennen. Die 20-Jährige stellte allerdings klar, dass sie immer noch hinter ihrem Schatzi steht und bei ihm in den USA bleiben will.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

ActionPress Laura Müller im September 2019 in Oberhausen

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Realitystars

Hättet ihr gedacht, dass sich die Paparazzi in den USA auch für Michael und Laura interessieren?



