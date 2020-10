Marina Balmasheva lässt ihre Schwangerschaft Revue passieren! Vor wenigen Monaten sorgte die Influencerin für Schlagzeilen, die über die Landesgrenzen ihrer Heimat Russland hinaus reichten. Sie ist von ihrem 15 Jahre jüngeren Partner schwanger, der einst ihr Stiefsohn war. Bis zur Geburt ihres Babys dauert es nicht mehr lange, weswegen Marina aktuell ganz wehmütig wird: Jetzt gewährte sie ihren Followern private Einblicke in die emotionale Anfangszeit ihrer Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte der Webstar unter anderem den intimen Moment, in dem sie ihrem Ehemann Vladimir Shavyrin erstmals von ihrer Schwangerschaft berichtete. Mit Tränen in den Augen zeigte sie ihrem Partner den positiven Schwangerschaftstest, woraufhin er ihr in die Arme fiel. Mit "Ich habe gezittert" kommentierte die Brünette den gefühlvollen Augenblick der Verkündung. Außerdem veröffentlichte Marina auch ein Video, indem sie zeigte, wie Vladimir reagierte, als er das Babygeschlecht erfuhr. "Ich wusste, dass er sich eine Tochter wünschte", schrieb die Schwangere unter das Video.

Und tatsächlich: Als ihr Mann den Ballon platzen ließ, flog rosa Konfetti in die Luft. Die beiden dürfen sich auf ein Mädchen freuen. Aktuell befindet sich Marina in der 21. Schwangerschaftswoche, berichtete sie weiterhin. Das Baby in ihrem Bauch macht sich schon richtig bemerkbar. Die Russin teilte weiterhin einen Clip, in dem sie ihre Kugel filmte, in der sich ihr Kind bewegte.

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva, Influencerin

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmashevas Ehemann Vladimir Shavyrin, 2020

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und ihr Partner Vladimir Shavyrin

Glaubt ihr, dass Marina ihren Followen auch ihr Baby zeigen wird, wenn es auf der Welt ist?



