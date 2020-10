Bald ist es so weit: Paola Maria (26) und Sascha Koslowskis (33) Familie wächst um ein weiteres Mitglied an! Nach ihrem Erstgeborenen Leo (1) erwarten die YouTube-Stars aktuell einen zweiten Sohn. Die Schwangerschaft macht der Beauty inzwischen mächtig zu schaffen – daher kann die Netz-Schönheit die Geburt auch kaum noch erwarten. Doch wie lange wird es wohl noch dauern, bis ihr zweites Baby kommt? Jetzt verriet Paola den geplanten Termin!

In ihrem neuesten YouTube-Video plauderte die 26-Jährige aus: "Der errechnete Termin ist der 2. November. Zuerst war es der 26. Oktober, aber das hat sich noch mal verändert." Ob es wohl bei diesem Tag bleiben wird? Offenbar hat der kleine Mann es ganz schön eilig! "Letzte Woche war ich bereits im Krankenhaus, weil sehr starke Wehenaktivitäten da waren. Er sitzt halt schon seit Längeren sehr, sehr tief mit seinem Kopf im Becken", schilderte Paola weiter.

Doch wie genau wird die Geburt im Hinblick auf die aktuelle Gesundheitskrise ablaufen? "Die positive Sache ist: Sascha darf bei der Geburt dabei sein", erklärte Paola. Allerdings gebe es da einen Wermutstropfen: "Aber erst, wenn die Geburt richtig losgeht. Davor, wenn ich auch Wehen habe oder was auch immer, darf er nicht dabei sein." Deshalb appellierte die gebürtige Italienerin an ihr Baby: "Hoffen wir, dass du kleiner Stinker dir nicht so viel Zeit lässt wie dein Bruder!" Zur Erinnerung: Bei Leo lag Paola mehr als 30 Stunden lang in den Wehen.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Babyshower, September 2020

Anzeige

Instagram / diekoslowskis Paola Maria in der 28. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de