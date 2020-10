Alina packt mehr pikante Details über ihre Take Me Out-Erfahrung aus! Die Schauspielerin lernte Anh-Khoa vor wenigen Wochen bei der Kuppelshow kennen – und ging mit ihm auf ein erstes Date. Nach der Ausstrahlung sorgte der Klavierspieler aber plötzlich für Schlagzeilen: Hatte er zum Zeitpunkt seiner Teilnahme bereits eine Freundin? Alina bestätigte die Spekulationen – sie habe auch erst während ihrer Kennenlernphase davon erfahren. Trotz seiner vermeintlichen Beziehung hätte sich der smarte Single-Mann bei ihr allerdings ziemlich ins Zeug gelegt!

Auf Instagram schildert Alina, dass das erste Treffen im Rahmen der Show mit ihm super gewesen sei und er sich von seiner besten Seite gezeigt hätte. "Als die Mädels, die ein Date hatten, zum Hotel gefahren wurden, ist er sogar noch mal dahin gekommen", erinnert sie sich zurück. Auch im Anschluss sei der Kontakt zwischen den beiden nicht abgebrochen. "Er ist teilweise auch spätabends mit dem Taxi zu mir gefahren, nur um mich zu sehen. [...] Wir haben uns ständig gesehen, nicht nur einmal die Woche", betont die 21-Jährige. Er hätte ihr nach einigen Treffen sogar erklärt, dass er auf der Suche nach etwas Festem sei.

Doch von heute auf morgen wäre der Tischtennisspieler zurückgerudert. "Zuerst hatte er mir gesagt, dass er mir nicht zu 100 Prozent das geben kann, was ich verdient habe. Auf Nachfrage hat er allerdings zugegeben, dass da noch eine Frau ist", erklärte Alina bereits im Promiflash-Interview. Zu diesem Zeitpunkt hätte sie allerdings noch nicht gewusst, dass es sich bei der anderen Frau um seine Freundin handle. Auf erneute Nachfrage hätte er aber gesagt, dass es "schon eine Weile geht", erinnert sich Alina. Später habe sie bei TikTok Videos von ihm mit seiner Freundin gesehen – unter anderem aus dem Monat April. Selbst vier Tage vor dem "Take Me Out"-Dreh habe es noch ein Pärchenvideo gegeben. Anh-Khoa hat auf Promiflash-Anfrage bislang nicht geantwortet.

Anzeige

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / Alina.roeder "Take Me Out"-Kandidatin Alina

Anzeige

Instagram / Alina.roeder "Take Me Out"-Kandidatin Alina, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de