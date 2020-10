Was Johannes Haller (32) wohl zu diesem Seitenhieb sagen wird? Zwei Jahre führte Yeliz Koc (26) mit dem ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer eine On-Off-Beziehung. Mittlerweile sind die Turbulenten vergessen, die Ex-Bachelor-Beauty ist längst glücklich an Jimi Blue Ochsenknecht (28) vergeben. Bei einem Q&A wollte ein Fan jetzt von Yeliz wissen, was ihr in ihrer alten Beziehung gefehlt hat – und der Beauty fielen da so einige Punkte ein...

"Ich kann vertrauen, muss keine Angst haben, wenn mein Partner ohne mich feiern ist. Ich kann ruhig schlafen gehen, auch wenn er noch unterwegs ist", antwortete die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story auf die Frage ihres Fans. Doch damit nicht genug: "Ich werde nicht für Werbung ausgenutzt oder in ein schlechtes Bild gerückt, damit mein Partner besser dasteht", schob sie noch die nächste Spitze gegen ihren Ex hinterher.

Während der Fragerunde zählte Yeliz auch auf, worauf sie in einer Beziehung besonders viel Wert liegt: "Liebe, Vertrauen, Respekt, Loyalität, gemeinsame Pläne und Vorstellungen." Und auch diese Kriterien scheint Jimi voll und ganz zu erfüllen – schon nächste Wochen wollen die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen.

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Bekanntheit

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc auf Mallorca

