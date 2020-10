Na sowas – wer trifft sich denn da ganz still und heimlich? In der aktuellen Staffel der beliebten Kuppelshow Take Me Out hatte Moderator Ralf Schmitz (45) den Single-Mann Dimitrij und Kandidatin Klaudia nicht zusammenbringen können: Die gebürtige Polin hatte den Liebesanwärter rausgebuzzert, nachdem andere Frauen im Studio berichtet hatten, ihn bereits von Datingplattformen zu kennen. Doch kürzlich hatte eine Promiflash-Leserin die beiden gemeinsam in Köln gesichtet. Läuft da etwa doch was zwischen Klaudia und Dimitrij?

Tatsächlich: Auf Promiflash-Nachfrage bestätigte die "Take Me Out"-Kandidatin das Treffen mit dem Sportliebhaber. "Das kann ich auch nicht leugnen. Das stimmt also.", betonte die Berlinerin. Der Kontakt sei zudem auch von ihr ausgegangen. Ob es zwischen den beiden aber auch gefunkt hat, wollte sie nicht konkret verraten. "Auch eine richtige Frau schweigt und genießt", deutete sie an. Sie sei allerdings gespannt, welchen Plan sich das Schicksal in dieser Angelegenheit für sie überlegt habe.

Aus dem Staunen kam Klaudia aber scheinbar trotzdem nicht heraus, denn sie schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Date: "Ehrlich zugegeben, entspricht er optisch voll und ganz meinen Vorstellungen von einem perfekten Mann", erklärte Klaudia und erinnerte sich an den "Take Me Out"-Dreh: "Es hat mir die ganze Zeit keine Ruhe gelassen, dass ich die Chance verpasst habe, ihn kennenzulernen."

Instagram / thepolishpotato Klaudia und Dimitrij, "Take Me Out"-Kandidaten

Instagram / thepolishpotato "Take Me Out"-Kandidatin Klaudia im Oktober 2020

Instagram / thepolishpotato Klaudia, "Take Me Out"-Kandidatin

