Wo sind Katie Price' (42) Kinder? Erst vor ein paar Tagen machten Schnappschüsse die Runde, die das einstige Boxenluder und seinen Freund Carl Woods mit gepackten Koffern am Flughafen zeigen. Ihr Reiseziel: die Malediven. Berichten zufolge soll das Pärchen ein wenig Zweisamkeit an den Traumstränden der im Indischen Ozean gelegenen Insel genießen wollen. Doch die große Frage ist: Bei wem bleiben ihre fünf Kinder in der Zwischenzeit?

Der Mirror berichtet, dass Junior Savva Andreas Andre (15) und Princess Tiaamii (13) mit ihrem Papa Peter Andre (47) in den Urlaub gefahren sind. Auf Zypern genießt das Trio gerade ein bisschen seine Ferien. Der Sänger teilte inzwischen sogar ein hübsches Familienfoto von sich, seinen Kids und seinen drei Brüdern auf Instagram. Zu sehen ist die Gruppe, wie sie bei einem kleinen Reitausflug die Hafenstadt Paphos erkunden.

Damit ist klar, wer auf Junior und Princess aufpasst, während sich ihre Mama auf den Malediven sonnt. Um Bunny Hayler (6) und Jett Riviera (7) kümmert sich hingegen deren Vater Kieran Hayler (33), wie eine aktuelle Instagram-Aufnahme zeigt. Weiterhin unklar bleibt allerdings, in wessen Obhut sich Harvey Price (18) befindet.

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Kids auf Zypern im Oktober 2020

Instagram / peterandre Peter Andre, Sänger

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Tochter Bunny und ihrem Sohn Jett

