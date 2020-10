Hugh Jackman (52) nutzt die nächste Gelegenheit, um sich über Ryan Reynolds (44) lustig zu machen! In den vergangenen Jahren entwickelte sich zwischen den beiden Schauspielern eine Art Hass-Liebe: Immer wieder lieferten sich der "The Greatest Showman"-Star und der Deadpool-Darsteller wilde Schlagabtausche und legen einander gerne rein. Auch zu Ryans Geburtstag konnte Hugh nicht anders – und veralberte seinen Kumpel mit einem Kinderfoto!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der einstige Wolverine-Darsteller am Freitag ein Foto des Geburtstagskindes: Auf dem Bild sieht man Ryan als Kind an einem Schlagzeug sitzen und eifrig darauf eintrommeln. Zu dem Schnappschuss schrieb der 52-Jährige übermütig: "Happy Birthday, kleiner Freund!" Seine Follower waren von diesem Gruß zu Ryans Ehrentag begeistert – und überhäuften Hugh mit Likes.

Ryan ließ den Joke aber nicht allzu lange auf sich sitzen. In seiner Instagram-Story repostete der Mann von Blake Lively (33) den Beitrag und kommentierte ihn mit: "Ich war der Buddy Rich [Anm. d. Red.: amerikanischer Schlagzeuger] des schlechten Schlagzeugspielens!" Was sagt ihr zu Hughs Gratulationen? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Getty Images Hugh Jackman in New York City, 2020

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei der Premiere von "X-Men Origins-Wolverine" 2009

Getty Images Ryan Reynolds im Mai 2019

