Geht da wieder was zwischen Scott Disick (37) und Kourtney Kardashian (41)? Seit der Reality-TV-Star sich im August endgültig von seiner Ex Sofia Richie (22) trennte, wird er fast jede Woche mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet. An einem Abend traf er sich mit seiner Ex-Flamme Bella Banos, kurz darauf wurde er beim Abendessen mit Model Megan Blake Irwin gesehen. Ebenso spekulieren die Fans darüber, ob der Hottie eventuell wieder mit Kourtney, der Mutter seiner drei Kinder, zusammenkommen könnte. Unter ihrem Foto hinterließ Scott jetzt einen neckischen Kommentar.

Auf Instagram postete Kourtney zuletzt ein Foto, auf dem sie in einem bunten Blazer posiert. Sie schrieb darunter: "Ich koche nicht, ich putze nicht". Der Influencer kommentierte belustigt: "Oh ja, das stimmt" – seine Fans finden den Kommentar des TV-Stars total lustig. Insgesamt bekam sein Kommentar schon über 167.000 Likes. Kourtney wollte mit ihrer Bildunterschrift eigentlich nur den neuen Song "WAG" von Rapperin Cardi B (28) zitieren, sorgte damit aber eher für Verwirrung. Auch ihre Schwester Kim Kardashian (40) kommentierte das Foto mit einem Lach-Emoji.

Scotts Kommentar heizte die Gerüchte über ein Liebes-Comeback mit Kourtney wieder an. Beide betonten in der Show Keeping up with the Kardashians aber immer wieder, dass sie nur beste Freunde seien und ihre Kinder liebevoll zusammen aufziehen möchten. Beide seien laut Insidern gerade glückliche Singles.

Instagram / kourtneykardashian Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im August 2020

