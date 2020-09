Wie stehen Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) zueinander? Das fragen sich die Fans der Stars bereits seit einigen Wochen. Seitdem sich der Reality-TV-Darsteller von Sofia Richie (22) getrennt hat, wird spekuliert, ob er wieder mit der Mutter seiner drei Kinder zusammen ist. Die Liebesgerüchte wurden eigentlich von einem Insider vom Tisch gefegt, doch nun kochen sie erneut hoch: Es gibt Hinweise, dass die beiden Ex-Partner ihre Familie erweitern wollen!

Der neue Trailer zur 20. Staffel von Keeping Up with the Kardashians sorgt jetzt für ordentlich Wirbel: In dem Clip ist Kourtneys Schwester Kim (39) zu sehen, die sagt: "Scott meint: 'Wir versuchen, ein viertes Kind zu bekommen.'" Daraufhin richtet sie sich an Kourtney: "Ist das euer Ernst? Ich will es wissen." Auch andere Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans bekommen das Gespräch mit. "Bist du schwanger?", fragt ihre Mutter Kris (64) ohne Umschweife. Die 41-Jährige schaut ganz erstarrt – gibt aber keine Antwort.

Kourtney und Scott sind bereits Eltern von Mason (10), Reign (5) und Penelope (8). Ihr Nachwuchs entstand während ihrer neunjährigen On-Off-Beziehung, die sie vor fünf Jahren endgültig beendet hatten. Ob das einstige Paar nun aber erneut eine Reunion feiert – und zusätzlich ein weiteres Kind bekommen will – verrät der neue Teaser nicht.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im Februar 2011 in Las Vegas

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im August 2020

Instagram / kourtneykardash Scott Disick, Penelope, Kourtney Kardashian, Reign und Mason

