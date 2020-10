Was geschah bei Das Sommerhaus der Stars hinter den Kulissen? Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir nahmen als eins von acht Promipärchen an dem TV-Format teil – mussten aber bereits in der zweiten Folge ihre Koffer packen. Der Grund: Kubi geriet mit Andrej Mangold (33) so heftig aneinander, dass er dem ehemaligen Bachelor schließlich ins Gesicht spuckte. Entschied sich das Paar anschließend selbst dazu, das Landhaus in Bocholt zu verlassen – oder wurde es hochkant rausgeworfen?

Diese Frage beantworteten die Sommerhaus-Kandidaten Lisha und Lou im Podcast "Die Pochers hier!": Die Produktion hätte die Bewohner nach dem Eklat zusammengetrommelt und sie gefragt, was sie über die jüngsten Ereignisse denken würden – und welche Konsequenzen ihrer Meinung nach gezogen werden sollten. "Wir wollten dann, dass Kubi und Georgina das Haus verlassen, weil da einfach zu viel passiert ist, und wir wussten, wenn die bleiben, wird es noch schlimmer. Dann haben wir uns alle entschieden, dass sie gehen müssen", schilderte Lou.

Georgina sei bereits klar gewesen, dass sie hätten gehen müssen – "die Situation ist nicht mehr zu ändern. Man kann es nicht mehr gutmachen", gab sie im RTL-Interview preis. "Man spuckt niemanden an, aber das ist eine Extremsituation. [...] Es ist eine Ausnahmesituation, man hat kein Telefon, man kann sich nicht aus dem Weg gehen", erklärte sie ihre Sicht der Dinge.

