Nikki Bella (36) und Artem Chigvintsev (38) haben ihre Pläne geändert! Seit Januar sind die ehemalige Wrestlerin und der Dancing with the Stars-Tänzer verlobt. Eigentlich wollten die beiden auch noch in diesem Sommer vor den Traualtar treten – vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Matteo Ende Juli. Doch wegen der aktuellen Gesundheitslage wurde daraus nichts. Nun scheint sich das Paar allerdings noch einmal genauere Gedanken über seine Hochzeit gemacht zu haben: Artem und Nikki wollen an einem anderen Ort heiraten!

Im Interview mit Acces Hollywood erzählte Nikki: "Wir sind aktuell dabei, [die Hochzeit] von L.A. woandershin zu verschieben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon sagen darf, wo, aber es gibt definitiv Pläne." Das Einzige, was sie und Artem dabei sicherstellen wollen, sei, dass niemand während der Feier eine Maske tragen müsse.

Ob es auch schon einen neuen Termin für die Zeremonie gibt, verriet Nikki nicht. Vor rund einem Monat erklärte sie jedoch in ihrem "The Bellas"-Podcast, dass sie keine Eile habe, ihren Liebsten zu heiraten. Sie wolle lieber abwarten, bis sich die Gesundheitssituation wieder gebessert hat und sich ihre Vorstellungen ohne Schutzmaßnahmen realisieren lassen: "Der Tag, an dem ich heirate, soll eine riesige Party werden. Ich will, dass alles in Erfüllung geht, was ich mir erträumt habe."

Anzeige

ActionPress Nikki Bella und Artem Chigvintsev im Juli 2019 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Nikki Bella und Artem Chigvintsev, Sportler

Anzeige

Getty Images Nikki Bella, ehemalige Wrestlerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de