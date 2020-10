Da hat Josephine Becker (21) was mit ihrer Serien-Figur gemeinsam! Nachdem Jana (Alica Hubiak) bei Unter uns schwer krank Sterbehilfe in Anspruch genommen hat, ist ihre Tochter Leni untröstlich. Der Teenager testet sich in der schweren Phase gerne auch mal aus und überschreitet die ein oder andere Grenze. Zuletzt hat sich Leni sogar ein eigenes Auto gekauft – und das, obwohl sie noch keinen Führerschein hat. Bei einem heimlichen Fahrversuch rammt die Auszubildende mit ihrem Wagen allerdings eine Laterne. Doch nicht nur ihre Figur ist hinterm Steuer nicht ganz so sicher – auch Darstellerin Josephine hat da noch ihre Probleme.

Im Gespräch mit PicturePuzzleMedien verrät die 21-Jährige, dass auch sie ihren Führerschein erst vor Kurzem bestanden hat. "Ich bin noch gar nicht so fit beim Fahren", gibt sie in diesem Zusammenhang zu. Allerdings gibt es trotzdem einen großen Unterschied zwischen der Schauspielerin und Leni. "Uns unterscheidet, dass ich noch keinen Unfall gebaut habe", stellt sie lachend klar.

Während es für die gebürtige Darmstädterin noch nicht lange her ist, dass sie sich im Fahrschulauto über die Straßen bewegt hat, muss ihr Serienvater Miloš Vuković (39) ein paar Jährchen zurückdenken. "Mein Fahrlehrer war ein sehr lockerer Typ und hatte immer einen lustigen Spruch auf Lager, was mir die Aufregung ein bisschen genommen hat", erinnert er sich an seine ersten Versuche. Nach der bestandenen Prüfung habe er tagelang mit seinen Kumpels gefeiert.

TVNOW / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Leni (Josephine Becker) in einer "Unter uns"-Szene

Instagram / josephineebecker Josephine Becker und Miloš Vuković von "Unter uns"

privat Schauspieler Miloš Vuković

