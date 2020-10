Gerda Lewis' (27) Mähne erstrahlt in neuem Glanz! Die Influencerin begeistert ihre Follower im Netz immer wieder mit ihrer Optik. Ob neue Klamotten, Schuhe oder Beautyprodukte – die Schönheit lässt ihre Fans an ihrem ganz persönlichen Lifestyle teilhaben. Dabei lässt sie sich die ehemalige Bachelorette auch nicht von unkonstruktiver Kritik verunsichern. Jetzt wurde es für den Netz-Star offenbar Zeit für einen neuen Look. Gerda nahm ihre Community mit zum Friseur und zeigte mit einem Vorher-Nachher-Vergleich ihre Haartransformation!

In einem Instagram-Video veranschaulichte die Blondine die große Verwandlung. "Von Null auf 100 – ganz schnell", zeigte sich die Internet-Bekanntheit begeistert. In dem Clip sind zunächst Gerdas Haare zu sehen, bevor der Friseur mit der Arbeit begann. Sie wirken etwas zerzaust und glanzlos. Ein paar Sekunden später sieht ihre Haarpracht schon ganz anders aus: Behutsam fährt ihr der Friseur durch ihre lange und seidenglatte Mähne, die in einem neuen Blondton erstrahlt.

"Danke für dieses wundervolle Ergebnis", schwärmte Gerda von der Leistung des Friseurs. Und auch ihre Fans scheinen von dem neuen Haarschnitt der Beauty total aus dem Häuschen zu sein. "Boah, ich liebe es", zeigte sich ein User in der Kommentarspalte euphorisch. Anderen schien zumindest die Haarfarbe der einstigen Kuppelshow-Teilnehmerin vorher besser gefallen zu haben. "Du bist doch eine schöne Naturblondine", hieß es in einem weiteren Beitrag.

Collage: Instagram / gerdalewis Collage: Gerda Lewis' Haare im Vorher-Nachher-Vergleich

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Oktober 2020

