Jetzt meldet sich Ruben Rodriguez zu Wort! Um das Mitglied der männlichen Strippergruppe SixxPaxx wird in den letzten Tagen ordentlich Wirbel gemacht. Der Stripper soll seine schwangere, mittlerweile ehemalige Freundin sitzen gelassen haben – und zwar für die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (29). Letztere wehrte die Vorwürfe aber bereits vehement von sich ab. Jetzt äußert sich auch Ruben dazu und richtet sich direkt an seine Ex-Partnerin.

In seiner Instagram-Story erklärte er die Situation aus seiner Sicht und stellte klar: Er habe Amy nicht wegen Anne verlassen! "Anne ist nicht schuld daran. Du weißt, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist, weil es nicht mehr geklappt hat." Er habe sich außerdem getrennt, bevor er wusste, dass die Blondine schwanger ist. Ruben könne nicht verstehen, dass seine Ex die Sache über die Medien kommuniziert und Amy würde seiner Meinung nach wissen, dass er für das Baby da sein wird und ihr jede Hilfe anbietet, die sie braucht.

Auch Anne betonte in einem Statement: Sie habe sich nicht wegen Ruben von ihrem einstigen Liebsten Karim getrennt. "Ich kenne Ruben jetzt seit 2018 und habe ihn bei den SixxPaxx kennengelernt. Ungefähr seit April hatte ich wieder Kontakt zu Ruben, ja, das stimmt, jedoch habe ich es nie vor meinem damaligen Freund verheimlicht und auch keine emotionale oder sexuelle Absicht dahinter gehabt", erklärte sie. Sie habe Karim weder betrogen noch Amy den Partner ausgespannt – Ruben und Amy seien schon seit März getrennt.

Instagram / amyyxyz Amy, Ex-Freundin von Ruben Rodriguez

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez im Februar 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

