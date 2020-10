Schlechte Neuigkeiten für alle Netflix-Fans! Eine weitere Serie wird nicht fortgesetzt – erst kürzlich veröffentlichte der Streamingdienst ein Statement und verkündete, dass die Serie "Away" nicht um eine zweite Staffel verlängert werde. Die Dramaserie über eine fiktive Astronautin erreichte laut Netflix nicht genügend Zuschauer, damit sich die Kosten eines weiteren Drehs rentiert hätten. Jetzt wurde bekannt, dass auch die Formate "The Society" und "I Am Not Okay with This" keine Fortsetzung bekommen werden.

Vor allem "The Society" kam bei den Fans super an. In der Mysteryserie wird eine Gruppe Teenager in einer verlassenen Stadt in Neuengland ausgesetzt. Dort müssen sie sich erst einmal zurechtfinden. Diese komplette Freiheit wird schnell zu einer gefährlichen Sache, denn es gibt keine Regeln mehr. Laut Netflix wären auch hier die Kosten für eine zweite Staffel zu hoch gewesen. Der Cast sei zu groß und die Hygienemaßnahmen hätten nicht eingehalten werden können, so ein Insider gegenüber Deadline.

Und auch die Serie "I Am Not Okay with This" ist von der aktuellen Lage betroffen. Ähnlich wie bei Stranger Things geht es in dieser Sendung um ein Mädchen, das seine übernatürlichen Fähigkeiten entdeckt und im Alltag damit klarkommen muss. Die Fans sind über das Ende der Serie alles andere als erfreut. Auf Instagram kommentiert ein Nutzer: "Ich bin so traurig, dass es keine zweite Staffel geben wird."

Anzeige

Netflix Jacques Colimon und Kathryn Newton in "The Society"

Anzeige

Netflix Sophia Lillis in der Serie "I Am Not Okay with This"

Anzeige

Netflix Sophia Lillis und Wyatt Oleff in der Serie "I Am Not Okay with This"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de