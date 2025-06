Finale "Squid Game"-Staffel geht auf Netflix durch die Decke

Das große Finale der südkoreanischen Erfolgsserie Squid Game dominiert derzeit die Netflix-Charts und sichert sich weltweit die Spitzenposition. Wie auf FlixPatrol zu sehen ist, thront die dritte Staffel in 93 Ländern auf Platz eins. Damit wird eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Geschichte um tödliche Kinderspiele weiterhin Millionen fasziniert. Die neuen Folgen wurden am 27. Juni 2025 veröffentlicht und ziehen Zuschauer in ihren Bann – während die Fans erleben, welche Figuren die makabren Spiele überleben. Das Finale bringt eine neue Dimension bekannter koreanischer Kinderspiele wie Verstecken und Seilspringen auf den Bildschirm.

"Squid Game" hat sich seit seiner ersten Staffel vor vier Jahren zu einem globalen Phänomen entwickelt. Schöpfer Hwang Dong-hyuk arbeitete jahrelang an der Umsetzung seiner düsteren und faszinierenden Idee – obwohl er zunächst mit der Fortsetzung nach der ersten Staffel zögerte. Doch die enorme Beliebtheit der Serie führte zu einer Weiterentwicklung der Geschichte, die schließlich in der dritten Staffel ihren Höhepunkt erreichte. Obwohl eine vierte Staffel nicht geplant ist, gibt es Überlegungen zu Spin-offs. In einem Netflix-Special äußerte sich Hwang dazu, dass er sich ein Format über die geheimnisvollen Wächter vorstellen könnte. Auch die Hauptdarsteller Byung-hun Lee und Lee Jung-jae, die die Figuren des Frontmanns und Seong Gi-hun verkörpern, würden gerne tiefer in die Geschichten ihrer Charaktere eintauchen.

Die Serie war ursprünglich nur als einmaliges Projekt gedacht und wurde nach ihrem durchschlagenden Erfolg um zwei weitere Staffeln ergänzt. Hwang ließ verlauten, dass die letzten Folgen nun alle Handlungsstränge der Hauptfigur abgeschlossen haben. Dennoch ließ das Ende bewusst Raum für mögliche neue Geschichten. "Staffel drei ist in der Tat ein Finale, und das werdet ihr spüren, wenn ihr sie seht. Aber ich will damit nicht sagen, dass ich die Tür für Spin-offs oder Fortsetzungen ganz schließe, denn man soll ja niemals nie sagen", erklärte er im Interview mit Entertainment Weekly.

Netflix / No Ju-han Lee Jung-jae als Seong Gi-hun in der finalen "Squid Game"-Staffel

Netflix / No Ju-han Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

Getty Images Hwang Dong-hyuk, Filmregisseur und Drehbuchautor