Nino De Angelo (56) sorgte am Freitagabend für die Schock-Schlagzeilen des Tages. In einem Interview enthüllte der Musiker seine furchtbare Diagnose: Er leidet an der chronischen Atemwegserkrankung COPD und hat laut eigener Aussage nur noch wenige Jahre zu leben. Die Nachricht des Sängers mit italienischen Wurzeln erreichte inzwischen auch seine Ex-Partnerin Kate Merlan (33): Wie die TV-Bekanntheit wohl auf die Krankheit ihres Verflossenen reagiert?

Gegenüber Promiflash erklärte das Management der ehemaligen Get the Fuck out of my House-Kandidatin am Samstag, wie es der Kölnerin derzeit geht: "Kate ist sehr traurig über die Gesundheit von Nino!" Weiter wolle sich die hübsche Rothaarige zu dem Thema nicht äußern.

Nino und Kate hatten ihre Beziehung im Januar 2018 öffentlich gemacht. Für den Karlsruher ließ sich die Reality-TV-Beauty sogar ein Tattoo stechen. Im Frühling des gleichen Jahres beendeten die beiden ihre Romanze nach zwei Anläufen dann aber endgültig: "Es hat nicht funktioniert", erklärte Kate damals.

Nino De Angelo, Musiker und TV-Star

Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Nino De Angelo, Schlagersänger

