Samu Haber (44) meldet sich mit einem Gesundheitsupdate bei seinen Fans! Aktuell ist der gebürtige Finne einmal wieder als Coach in der zehnten Staffel der beliebten Castingshow The Voice of Germany im TV zu sehen: Die neuen Folgen und somit auch die Suche nach dem nächsten großen Gesangstalent ist am 8. Oktober gestartet. Doch jetzt macht eine beunruhigende Neuigkeit aus dem Privatleben des Sunrise Avenue-Frontmanns die Runde: Samu wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

"Ich wurde von einer finnischen Fernsehsendung gebeten, aus Sicherheitsgründen einen Covid-19-Test zu machen", erklärte Samu und berichtete: "Zu meiner Überraschung war das Ergebnis positiv." Da der Musiker aktuell aber über keine Symptome klage, sei es ihm zunächst schwergefallen, dieses Testergebnis zu realisieren. "Aber das wurde uns natürlich auch dauernd gesagt, vielleicht merkt man es selbst gar nicht", betonte er.

Jetzt treffe Samu erst einmal alle nötigen Maßnahmen: "Ich begebe mich jetzt in Quarantäne – und dann werde ich sehen, wie es weitergeht", beschrieb er seine Situation und beklagte sich: "Aktuell ist es schwer, ein Gleichgewicht zwischen 'Sicherheit geht vor' und 'Die Show muss weitergehen' zu finden."

Anzeige

© ProSiebenSat.1/Richard Hübner Die Coaches von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

ProSieben / Sat.1 Samu Haber als Coach bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / hapahaber Samu Haber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de