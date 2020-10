Sarah Harrison (29) zeigt, wie sie vor ihrer Netz-Karriere ausgesehen hat! Die Influencerin ist bei ihren mittlerweile 2,6 Millionen Social-Media-Fans als stilsichere Zweifach-Mama bekannt. Zusammen mit ihrem Mann Dominic (29) achtet sie zudem auf ihre Fitness und ist quasi Gym-Dauergast. Jetzt zeigte die YouTuberin allerdings, dass auch sie in der Pubertät mal verschiedene Styles ausprobiert hat, die sie heute wohl in der Form nicht mehr tragen würde: Beim Anblick ihres jüngeren Ichs mit zwei verschiedenen Haarfarben kann sich Sarah das Lachen nicht verkneifen!

"Hier ist Model Sarah!", freut sich die 29-Jährige beim Aufschlagen des Familien-Fotoalbums auf Instagram. Dann kommt auch schon eines der Highlights, denn Sarah zeigt ein Foto von sich, auf dem sie platinblondes Deckhaar trägt – darunter schauen dunkelbraune Längen hervor: "Okay, das sind schon ziemliche Hardcore-Bilder dabei. Schaut mal mein schönes Make-up an und meine Haare!", amüsiert sie sich. Und Sarah hatte auch die in den 2000ern so beliebten superschmalen Augenbrauen, über die sie sich jetzt nur noch lustig machen kann.

Klar wird bei den Throwback-Pics jedenfalls, dass Sarah schon immer gerne und selbstbewusst vor der Kamera stand. Und auch ihre beiden Töchter Mia Rose (2) und Kyla scheinen da ganz nach ihrer Mama zu kommen: Mia posiert liebend gern mit Sarah für Fotos, und auch von dem Nesthäkchen existieren schon etliche süße Schnappschüsse.

