Eigentlich sollten Sarah Hyland (29) und Wells Adams (36) längst verheiratet sein. Der Modern Family-Star und der einstige The Bachelorette-Kandidat gehen seit 2017 gemeinsam durchs Leben. Im August dieses Jahres wollten sie ihre Liebe sogar mit einer Hochzeit krönen. Doch daraus wurde nichts! Aufgrund der aktuellen Lage entschieden sich die zwei, ihre Vermählung zu verschieben. Für den Hollywood-Star aber kein Grund zur Traurigkeit! Sarah verrät jetzt, wie sie und ihr Verlobter trotz abgesagter Trauung ihre Liebe feierten.

In der The Ellen DeGeneres Show spricht die 29-Jährige jetzt über ihre geplatzte Vermählung und wie es ohne Jawort dennoch ein unvergesslicher Tag für sie wurde. Sie fuhren am Tag der geplanten Vermählung mit ihren besten Freunden, ihren Familien und ihren Trauzeugen zu einem Weingut. Dort feierten sie im engsten Kreis und zelebrierten die Liebe. "Ich trug trotzdem ein weißes Kleid und einen Schleier. [...] Meine Brautjungfern überraschten mich sogar mit einem Hochzeitsstrauß", schwärmt Sarah von diesem für sie ganz besonderen Tag. Ein paar Erinnerungen hat die Schönheit auch festhalten können: "Wir stellten ein paar Hochzeitsbilder nach."

Sarah betont im Interview mit Ellen DeGeneres (62), dass sie trotz geplatzter Trauung einen schönen Tag mit ihren Liebsten gehabt hatte. Und das zeigte sie auch im Netz: Kurz nach der kleinen Fete teilte sie nämlich auf Instagram einige Schnappschüsse mit ihren Fans. Dazu schrieb sie: "Ein Paar, eine Pandemie und eine verschobene Hochzeit. [...] Wir sollten heute heiraten."

MEGA Wells Adams und Sarah Hyland bei der Instyle and Warner Bros Golden Globes After Party Januar 2020

Instagram / sarahhyland Schauspielerin Sarah Hyland und Wells Adams

Instagram / wellsadams Wells Adams und Sarah Hyland

