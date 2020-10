Celine Dion (52) ist nicht nur seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch liebende Mutter von drei Kindern. Zusammen mit ihrem verstorbenen Mann René Angélil (✝73) hat die "My Heart Will Go On" den Sohn René-Charles und die Zwillinge Eddy und Nelson. Ihre Kids versucht die Musikerin, so weit es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – doch nun macht sie eine Ausnahme: Zum zehnten Geburtstag ihrer Zwillinge veröffentlichte Celine einen süßen Schnappschuss!

Was für eine Besonderheit: Via Instagram teilte die 52-Jährige vor wenigen Tagen ein Bild von Nelson und Eddy in jungen Jahren anlässlich ihres Ehrentages. "Ihr habt in den letzten 10 Jahren jeden Tag so viel Freude, Liebe und Lachen in unser Leben gebracht. Ihr macht mich, euren großen Bruder und euren Vater, der mit Sicherheit über euch wacht, so sehr stolz", betitelte Celine ihren Netzbeitrag.

Für viele Fans stellt dieser Post eine wahre Seltenheit dar – und tatsächlich: Überfliegt man den Insta-Account der Musikerin, sind Bilder ihrer Söhne eher eine Ausnahme. Zuletzt hatte Celine nämlich 2018 eine Momentaufnahme mit den Twins veröffentlicht. "Ihr macht mich jeden Tag stolz. Ich liebe euch von ganzem Herzen", hatte sie damals von ihren Jüngsten geschwärmt.

Instagram / celinedion Celine Dions Söhne Nelson und Eddy

Getty Images Celine Dion, Sängerin

Getty Images Sängerin Celine Dion

