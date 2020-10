Zwischen dem Take Me Out-Kandidaten Fabio und seiner Auserwählten hat es offenbar nicht sein sollen! Bei seinem Auftritt in der Kuppelshow entschied sich der Stuttgarter nach seiner letzten Frage für Single-Lady Helena. Im Anschluss an die Sendung verbrachten die beiden ein gemeinsames Date mitsamt Fahrt in einer Limousine. Der Funke wollte dabei aber wohl nicht so wirklich überspringen – im Promiflash-Interview verriet Fabio jetzt auch den Grund!

"Eine Frau muss mich einfach so richtig flashen, damit ich wirklich Interesse habe – und das ist nicht passiert", erklärte Fabio gegenüber Promiflash. Am Tag des Drehs sei der Schwabe mit italienischen Wurzeln noch überglücklich gewesen, dass das Kennenlernen so gut funktionierte. "Aber im Nachhinein muss ich ehrlich gestehen, ist sie eigentlich überhaupt nicht der Typ Frau, auf den ich so stehe", gab der Hottie offen zu.

Insgesamt ist Fabio vor allem froh, dass nicht alle Frauen direkt den Buzzer gedrückt hatten. "Dass es dann mit der Frau, die ich ausgewählt habe, nicht geklappt hat, finde ich jetzt nicht schlimm", verriet der Fitness-Fan. Immerhin sei seine Teilnahme in der Flirtshow eine "mega coole Erfahrung" gewesen.

Anzeige

Instagram / fabiodip90 Fabio, Kandidat bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / helena.lena.k Helena, ehemalige Single-Dame bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / fabiodip90 Fabio, bekannt durch "Take Me Out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de