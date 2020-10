Bei diesen beiden Singles hatte es in dem beliebten TV-Format Take Me Out ordentlich geknistert: Fabio und Helena hatten das Studio als Match verlassen und daraufhin ein romantisches Limousinen-Date verbracht. Man könnte also meinen, dass der Moderator Ralf Schmitz (45) den beiden zu ihrem Glück verholfen hat – oder etwa doch nicht? Stehen Fabio und Helena nach der Kuppelshow überhaupt noch in Kontakt? Promiflash hat bei dem "Take Me Out"-Kandidaten nachgefragt...

"Wir hatten noch eine Weile täglichen Kontakt über WhatsApp", erinnerte sich Fabio im Promiflash-Interview an die Zeit nach der TV-Show. Allerdings seien diese regelmäßigen Nachrichten mittlerweile deutlich weniger geworden. "Am Tag der Ausstrahlung haben wir uns noch mal kurz getextet – aber das war es dann auch", stellte der Stuttgarter klar.

Das letzte Date der beiden "Take Me Out"-Kandidaten sei am Tag nach dem TV-Dreh gewesen: "Ich habe sie am nächsten Tag im Hotel abgeholt und dann haben wir uns Köln angeschaut, haben etwas gegessen und uns nett unterhalten", berichtete Fabio und schwärmte von der gemeinsamen Zeit: "Sie ist wirklich eine meganette und sympathische Frau."

Instagram / helena.lena.k "Take Me Out"-Kandidatin Helena im Oktober 2020

Instagram / fabiodip90 "Take Me Out"-Kandidat Fabio

Instagram / fabiodip90 Fabio, "Take Me Out"-Kandidat

