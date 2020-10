Anne Hathaway (37) gibt Vollgas! Seit einigen Jahren zählt die US-Amerikanerin zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. So erhielt die mittlerweile zweifache Mutter für ihre Leistungen vor der Kamera bereits einige Auszeichnungen wie etwa dem Oscar als "Beste Nebendarstellerin" für ihre Rolle in der Verfilmung von "Les Misérables". Derzeit dreht der Filmstar für ein weiteres Projekt. Auf aktuellen Setaufnahmen flitzt Anne auf einem Motorrad durch die Gegend!

Paparazzi knipsten Anne am vergangenen Dienstag an der Location von "Lockdown". Dabei scheint der neue Film, der die aktuell anherrschende Pandemie thematisiert, äußerst actionreich zu sein: Auf einem schwarzen Zweirad cruist die dunkelhaarige Schönheit mitten in der Nacht durch Londoner Einkaufsstraßen und kommt dabei auch am hell beleuchteten Kaufhaus Harrods vorbei, einem der bekanntesten Warenhäuser Londons. Während Anne auf einigen Bildern noch selbst am Steuer der Maschine sitzt, machte sie es sich auf weiteren Aufnahmen als Mitfahrerin bequem und überlässt ihrem Filmkollegen Chiwetel Ejiofor (43), bekannt aus "12 Years A Slave", den Lenker.

Wann genau der neue Film in die Kinos kommen wird, ist momentan noch nicht bekannt. Auf Anne auf der Bildfläche müssen die Fans aber dennoch nicht verzichten. Vor wenigen Tagen erschien die Neuverfilmung des 90er-Jahre-Klassikers "Hexen hexen". Darin schlüpft die 37-Jährige in die Rolle einer bösen Hexe.

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

MEGA Anne Hathaway am Filmset

MEGA Dreh-Kulisse zum Film "Lockdown"

MEGA Anne Hathaway bei Dreharbeiten, Oktober 2020

