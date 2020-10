Das muss Ludwig Heer (39) ordentlich wehgetan haben! Aktuell ist der Koch gemeinsam mit seiner Partnerin Giulia Siegel (45) einer der Teilnehmer von Temptation Island V.I.P. Dabei stellt das Paar seine Treue unter Beweis – während es von flirthungrigen Singles belagert wird. Doch offenbar testen die heißen Verführer und Verführerinnen nicht nur die Grenzen der Promis aus. Für ein Girl ging Ludwig jetzt offenbar zu weit: Er kassierte von Julia Jaku eine Backpfeife!

Eigentlich begann der Flirt-Spaß in der Villa zunächst harmlos. Die Verführerinnen machten es sich in der Villa der Männer zwischen Ludwig, Willi Herren (45), Julian Evangelos (28) und Calvin Kleinen bequem. Doch mit zunehmendem Alkoholkonsum ließen die Damen auch immer mehr Hüllen fallen. Vor allem Julia rekelte sich sexy vor den Männern und ließ ihren Popo kreisen – da dachte Ludwig wohl, dass die Blondine eine kleine Abkühlung nötig habe und warf sie prompt in den Pool.

Das ließ sich die heiße Verführerin jedoch nicht bieten. Als sie aus dem Wasser wieder herauskam, ging sie prompt auf Ludwig zu und gab ihm eine ordentliche Backpfeife! "Sowas geht gar nicht. Die ist total betrunken", zeigte sich der 29-Jährige daraufhin im Einzelinterview schockiert. "Mein Ohr tut immer noch weh", berichtete er von seinen Schmerzen. Immerhin habe sich die Beauty daraufhin bei ihm entschuldigt, gab Ludwig zu verstehen.

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Julia

TVNOW Julian und Julia bei "Temptation Island V.I.P."

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, November 2019

