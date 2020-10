Die Tage in Deutschland sind gezählt! Erst im September teilten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ihren Fans ihre Auswanderungspläne mit: Sie wollen noch in diesem Jahr nach Dubai ziehen, plauderten sie freudig aus. Kurz nach dieser Ankündigung ging alles ganz schnell – sogar die passende Wohnung hat die vierköpfige Familie bereits gefunden. Nun haben sie weitere wichtige Schritte eingeleitet, um endlich in ihre neue Heimat ziehen zu können.

"Wir haben einiges gekündigt in dieser Woche. Die Wohnung ist gekündigt, die Kita ist gekündigt. Wir haben uns auch schon um unsere Versicherungen gekümmert", erzählt Sarah strahlend in ihrer Instagram-Story. Für die Harrisons genauso wichtig wie für Normalos: Die passende Krankenversicherung finden. Aber auch diese hätte die Blondine bereits abgeschlossen. "Jetzt muss natürlich noch einiges an Bürokram erledigt werden, aber wir sind dabei und auch schon gut vorangekommen", verrät die 29-Jährige weiter.

Auch Kistenpacken steht bei Domi und Sarah täglich auf dem Programm. Bereits in zwei Wochen soll die erste Ladung in ihre neue Heimat geschickt werden. Kurz darauf wollen dann auch die Harrisons folgen – und das können sie schon jetzt kaum erwarten, wie die Blondine bei ihrem Dubai-Besuch vergangene Woche klarmachte. "Ich würde am liebsten direkt hierbleiben", schrieb sie zu einem Foto von sich.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Sarah, Mia und Kyla Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai

