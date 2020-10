Kylie Jenner (23) ist die Halloween-Königin! Die Unternehmerin begeistert seit Jahren mit ihren ausgefallenen Kostümideen für das beliebte Verkleidungsfest. Sie schlüpfte in der Vergangenheit bereits in die Rollen von Barbie, Arielle oder sogar Christina Aguilera (39). 2018 bezauberte sie gemeinsam mit Tochter Stormi (2) in einem Schmetterlingslook. Jetzt verrät sie auch den süßen Grund für dieses Kostüm – sie widmete das Outfit ihrem damaligen Partner Travis Scott (29)!

In einem neuen YouTube-Video bewertet Kylie nun ihre vergangenen Halloweenlooks. Dabei beginnt sie mit ihrer ersten Verkleidung in 1998 – einem entzückenden Teletubbies-Kostüm. Bei ihrem Schmetterlingsoutfit angekommen, verrät die Beautyqueen den besonderen Hintergrund. "Als Travis und ich zusammengekommen sind, haben wir uns Schmetterlingstattoos stechen lassen. Schmetterlinge sind einfach ein Symbol für unsere Beziehung. Deswegen war es einfach ein sehr bedeutsames Kostüm", gibt Kylie offen zu.

Doch das ist nicht das einzige Kostüm, das den TV-Star mit seinem Ex verbindet. Im folgenden Jahr verkleideten sich Kylie, Travis und Stormi als Superhelden. "Trav sagt immer, dass wir eine Superfamilie sind, und Stormi ist ein Superkind. Ich werde mich immer daran zurückerinnern", verrät die Geschäftsfrau. Zu diesem Zeitpunkt waren Kylie und der Rapper bereits getrennt, entschieden sich aber trotzdem für ein gemeinsames Halloweenfest.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner als Christina Aguilera, Halloween 2016

ActionPress/enewsimage Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

