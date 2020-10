Sie ist schon ganz aufgeregt, ihr kleines Wunder bald in den Armen halten zu können! Erst vor wenigen Wochen gaben Kit Harington (33) und seine Ehefrau Rose Leslie (33) bekannt, dass sie in freudiger Erwartung sind. Bezüglich weiterer Details zum Babysegen hält sich das Paar bisher aber weitestgehend bedeckt. Doch jetzt machte die werdende Mutter eine Ausnahme: In einem Interview gab Rose zum ersten Mal einen Einblick in ihre Gefühlswelt während der Schwangerschaft!

Obwohl die Game of Thrones-Beauty diese für sie sicher aufregende Lebensphase lieber im Stillen genießt, sprudelte im Interview mit New York Post doch ein wenig aus ihr heraus. "Ich bin so begeistert, schwanger zu sein – und ich kann es kaum erwarten, unser neues Familienmitglied endlich kennenzulernen", erzählte die 33-Jährige aufgeregt. Sehr viel mehr wollte die Ygritte-Darstellerin dann aber auch nicht preisgeben.

Gatte Kit hat sich bisher noch gar nicht zu seiner baldigen neuen Rolle geäußert. Im vergangenen Jahr hatte er aber mal angerissen, dass er sich nichts sehnlicher wünsche, als Papa zu sein. "Ich hoffe, ich werde Vater", hatte er im Interview mit InStyle verraten.

Anzeige

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Rose Leslie, "Game of Thrones"-Star

Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de