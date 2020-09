Seit 2016 wohnen Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann Lucas Cordalis (53) mit ihrer Tochter Sophia Cordalis (5) auf der spanischen Baleareninsel Mallorca – und genießen dort das Familienleben. Die aktuelle Lage und die vorübergehende Schließung von Kitas und Schulen waren für die Eltern in so manchem Moment eine erzieherische Belastungsprobe. Jetzt konnten die beiden seit Langem mal wieder einen Abend zu zweit genießen – und dabei schlugen Dani und Lucas so richtig über die Stränge!

Daniela teilte jetzt einen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Profil, in dem sie zusammen mit Lucas ausgelassen und wild tanzt: Im lässigen Sport-Look packt das Paar seine ausgeflipptesten Moves aus. "Wenn Sophia einmal bei ihrer Freundin übernachtet", erklärte die Kultblondine die Hintergründe der Tanzeinlage und versicherte: "Auf Mallorca geht die Party trotzdem weiter." Dazu setzte die Katze den Hashtag "Wenn Eltern sturmfrei haben".

Die Netz-Fans fühlten sich von dieser Choreografie gut unterhalten: "Ihr seid der Hammer", "Ich liebe euren Humor" oder "Auch für die eigenen fünf Minuten muss einmal Zeit sein", amüsierten sich ein paar Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Sophia und Lucas Cordalis im Juni 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im August 2020

