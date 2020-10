Sind diese Promis schon entlarvt? Seit Dienstag darf wieder deutschlandweit gerätselt werden, denn endlich startete die dritte Staffel von The Masked Singer. Und in der Auftaktshow gab es direkt eine große Überraschung: Frau Erdmännchen trat nicht alleine auf, sondern hatte mit Herrn Erdmännchen einen Partner an ihrer Seite – damit gibt es zum ersten Mal ein Pärchenkostüm in dem Rateformat. Doch wer steckt in den flauschigen Kostümierungen? Die Zuschauer haben einen eindeutigen Favoriten!

Auf Twitter sind sich die User eigentlich einig: Frau und Herr Erdmännchen müssen Daniela Katzenberger (34) und ihr Mann Lucas Cordalis (53) sein! Aber sprechen auch die Indizien für diese Theorie? In der Tat könnten einige Hinweise auf Daniela Katzenberger hindeuten. In dem ersten Einspieler steht Frau Erdmännchen in ihrem eigenen Kiosk. Und auf Mallorca hatte Daniela zwischen 2010 und 2017 mit Café Katzenberger ihr eigenes Lokal. Außerdem sieht man in dem Clip viele Zeitungen und Klatschzeitschriften. Dazu würde passen, dass Dani und Lukas regelmäßig mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen sorgen.

Ein weiterer Hinweis könnte der Radiosender sein, der genannt wird: "Katzenberger und Cordalis haben 2016 geheiratet. 201,6 war der beliebte Radiosender – würde passen", mutmaßte ein Zuschauer im Netz. Und auch die Kirschen, die Frau Erdmännchen als Schmuck trägt, könnten von Bedeutung sein: Danielas Familie lebt im Schwarzwald und für die Region ist die Schwarzwälder Kirschtorte eine typische Süßspeise.

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Erdmännchen

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

© ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

