Dieser Geburtstagsgruß von Russell Wilson (31) ist wohl die romantischste Liebeserklärung seit Langem! Am Sonntag feierte seine Frau Ciara ihren 35. Geburtstag. Die Sängerin hat den Ehrentag selbstverständlich mit ihrer Familie verbracht – also neben Russell auch mit ihren drei Kids Future Zahir (6), Sienna Princess (3) und Win Harrison. Ihr Gatte, mit dem sie seit mittlerweile vier Jahren verheiratetet ist, widmete ihr zudem einen ganz besonderen Post: Er nennt sie in seiner langen Geburtstagsnachricht seine Königin!

Der American-Football-Spieler teilte einige Fotos von Ciara und den Kindern auf Instagram und schrieb dazu: "Meine Königin. Du bist alles, was ein Mann, Ehemann, Lover, Freund, Papa, Familie und unsere Kinder sich wünschen könnten! Dich hat der Himmel geschickt. Und du hast mein Leben für immer zum Besseren verändert!" Doch damit noch nicht genug – der 31-Jährige bewunderte sie in dem Post dafür, dass sie so eine liebevolle Mutter sei und hob schließlich ihre Erfolge hervor: "Du hast Generationen von Menschen auf der ganzen Welt mit deiner Musik, deinem Tanzstil, deinem Unternehmen verändert."

Neben all dem, was die "Level Up"-Interpretin mit ihrer Musik erreicht habe, kümmere sie sich jedoch auch leidenschaftlich um ihre Familie, die sie laut Russell immer zum Lächeln bringe: "Wir lieben dich für immer!", beendete er den rührenden Netz-Eintrag. Gerade erst im vergangenen August hat der kleine Win die Familie des Bühnenstars und des Sportlers komplettiert. Die Babypfunde will Ciara aber schon jetzt schnellstmöglich loswerden: Mit einem strengen Fitnessplan sollen 22 Kilo verschwinden.

Instagram / dangerusswilson Ciara mit ihren Kindern Future Zahir und Sienna Princess

Instagram / ciara Ciara im September 2020

Getty Images Russell Wilson und Ciara im Februar 2020

