So heiß lassen Schlagerstar Michelle (48) und Let's Dance-Profi Christian Polanc (42) zusammen die Hüften kreisen! Im Musikvideo "Vorbei vorbei" der Sängerin überzeugen sie zunächst mit einem Paartanz und performen anschließend eine elegante Stuhl-Choreografie. Zum krönenden Abschluss rekelt sich die Künstlerin mit dem Profitänzer sogar in sexy Dessous im Bett. Wäre Michelle vielleicht die ideale Tanzpartnerin an Christians Seite in der nächsten "Let's Dance"-Staffel?

In einem Live-Chat auf YouTube sprach die Ex-DSDS-Jurorin jetzt über den Videodreh mit Polanc: "Ich hatte Mega-Spaß! Und er ist natürlich sehr sexy." Die Chemie zwischen den beiden scheint also schon einmal zu stimmen – und offenbar ging die Arbeit miteinander auch leicht von der Hand: "Es war ein kurzer Dreh. Er spielt im Video den Partner, der mich völlig aus der Bahn wirft", so Michelle. Für die gemeinsamen Bettszenen fand die Unterhaltungskünstlerin ebenfalls nur positive Worte. Sie wäre sogar am liebsten liegen geblieben und habe kein Schamgefühl verspürt.

Ideale Voraussetzungen also, um ein gutes Tanzpaar im TV abzugeben. Und Christian brachten Schlagersängerinnen als Tanzpartnerinnen bei "Let's Dance" in der Vergangenheit auch Glück. 2007 gewann er die Show mit Maite Kelly (40) und zehn Jahre später belegte er mit Vanessa Mai (28) den zweiten Platz. Könnt ihr euch Michelle und Christian als "Let's Dance"-Tanzpaar vorstellen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Michelle im November 2019

Michelle, Sängerin

Michelle während eines Auftritts im Dezember 2019

