Kriselt es im Landhaus Bocholt jetzt auch zwischen Evanthia Benetatou (28) und ihrem Verlobten Chris? In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars artete es zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und ihrer TV-Mitstreiterin Lisha erneut aus: Sie lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch – und die YouTuberin warf Eva so einige Schimpfwörter an den Kopf. Letztere suchte daraufhin das Weite und beschwerte sich bei ihrem Partner und Diana Herold (46) über den verbalen Angriff Allerdings erhielt sie dafür nicht nur Zuspruch – und geriet sogar mit Chris aneinander.

"Schatz, kannst du das [nicht] einfach so stehen lassen?", fragte Chris seine Partnerin in der neuen Episode. Sie solle einfach ruhig bleiben. Dass Eva von ihm zurechtgewiesen wurde, passte ihr allerdings überhaupt nicht: "Ach, jetzt kommst du an?", fuhr sie ihn später an, als er ihre Nähe suchte, und flüchtete ins Badezimmer. Diana bekam den Beef mit und versuchte, die 28-Jährige zu besänftigen. "Ich bin fein, mein Gott! Was ist los mit euch?", herrschte Eva daraufhin beide an.

Im Gegensatz zu seiner Partnerin konnte sich Chris bisher am Riemen reißen – obwohl auch er schon Einiges einstecken musste. Im Promiflash-Interview erinnerte er sich vor Kurzem an eine heftige Diskussion bei einer Nominierung zurück. "Ich musste mich sehr beherrschen", erklärte er. Doch am Ende hätte er sich gedacht: "Die sind falsch und haben daher naturgemäß ihr Leben lang auch nur falsche Menschen um sich rum. Das kann ich nicht ernst nehmen."

