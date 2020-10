Wird sich der Konflikt im Sommerhaus der Stars womöglich noch in Handgreiflichkeiten entladen? Während es bislang bis auf die Spuckattacke von Kubilay Özdemir bei verbalen Angriffen blieb, droht die Situation langsam zu eskalieren. Insbesondere bei der vergangenen Nominierung wurden einige Grenzen des respektvollen Umgangs überschritten: Vermehrt wurde Eva Benetatou (28) von Andrej Mangold (33) und Co. mit heftigen Beleidigungen attackiert. Ihr Verlobter Chris stellte sich schützend vor die Brünette. Promiflash fragt nach: Wie weit wäre Chris im Notfall gegangen?

Im Interview mit Promiflash gibt der gebürtige Kölner zu, dass er sich schon beherrschen musste. Trotzdem habe er sich gegen körperliche Gewalt entschieden. Er habe sich an Jennifer Langes (26) Aussage erinnern müssen, er sei der Dümmste. Dabei habe er gedacht: "Im Ernst, Jenny? Ich soll hier der Dümmste sein? Du hörst doch, was Andrej so von sich gibt. Und du stehst dem in nichts nach", erzählt der Influencer. Auf die Frage, wann der Punkt erreicht wäre, an dem Chris ausrasten würde, hat dieser eine klare Antwort: "Einen Ausraster sind mir Menschen wie Andrej, Annemarie oder Jenny nicht wert."

Trotzdem hat er eine klare Meinung über seine Mitbewohner im Sommerhaus. "Die sind falsch und haben daher naturgemäß ihr Leben lang auch nur falsche Menschen um sich herum", erzählt er. Er könne so etwas gar nicht ernst nehmen. Chris scheint über den Dingen zu stehen und erklärt: "Eigentlich tut mir das leid, weil sich das irgendwann rächt – und man dann alleine dasteht."

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Chris Broy und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TV NOW Chris Broy und Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars", Folge 6

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Stenz, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de