Über diesen Anblick dürfte sich nicht nur Nicole Scherzinger (42) sehr freuen! Seit etwa einem Jahr ist die Sängerin jetzt schon mit Rugby-Spieler Thom Evans (35) zusammen. Dass es zwischen den beiden so gut läuft, könnte einen ganz einfachen Grund haben: Sie teilen dasselbe Hobby. Denn mit dem einstigen X Factor-Kandidaten hat Nicole einen Mann an ihrer Seite, der wohl mindestens genauso auf seine Fitness achtet wie sie selbst. Das Ergebnis seiner regelmäßigen Push-ups präsentiert er jetzt im Netz!

Sowohl Thom als auch die "Don't Cha"-Interpretin teilen jetzt einen Schnappschuss von ihrem sogenannten "Kämpfer-Training" auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Zur Freude vieler Fans posiert der Sportler dabei oben ohne und gewährt somit freie Sicht auf seinen durchtrainierten Oberkörper! "Guckt euch sein Sixpack an!", bewundert ihn ein Follower. Das sehen auch unzählige weitere Fans so und einer bringt es auf den Punkt: "Diese Linien sind einfach nur verrückt!"

Allerdings kann Thoms Liebste sehr gut mithalten, wenn es ums Thema Fitness geht – das stellt sie auf demselben Foto unter Beweis: In einem engen Zweiteiler lehnt sie sich ganz entspannt an den 35-Jährigen – und hebt ihr Bein für einen perfektionierten Standspagat in die Höhe!

Instagram / te11 Thom Evans, Rugbyspieler

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im August 2020

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

