Was für ein seltener Anblick! Wenn man an Katie Price (42) denkt, assoziiert man damit wohl nicht unbedingt als erstes Natürlichkeit. Dass das einstige Boxenluder dem Beauty-Doc schließlich bereits so einige Besuche abgestattet hat, ist kein Geheimnis. Und auch in Sachen Make-up greift die Reality-Bekanntheit gerne mal etwas tiefer ins Schminktäschchen. Momentan verbringt sie allerdings erholsame Stunden mit ihrem Freund Carl Woods unter der maledivischen Sonne – und dabei darf offenbar auch ihre Haut eine Auszeit genießen: Katie zeigte sich nun ganz ungeschminkt im Netz!

Oder konkreter: Carl war es, der nun in seiner Instagram-Story ein Foto seiner Partnerin aus dem Urlaub veröffentlichte, auf dem man sie ganz ohne Lidschatten, Eyeliner, Lippenstift und Co. bewundern konnte. Ganz verträumt schaut Katie darauf an der Kamera vorbei. Die Aufnahme betitelte Carl lediglich mit einem Smiley mit Herzchenaugen – ihm scheint der natürliche Look mehr als nur gut zu gefallen!

Doch für den Fitness-Freund dürfte Katie so oder so die schönste Frau auf der Welt sein. Die beiden ließen nie einen Zweifel daran, dass es ihnen miteinander so richtig ernst ist. Erst kürzlich plauderte die 42-Jährige in einem YouTube-Video aus, dass sie nicht mehr verhüte, weil sie bereit für ihren sechsten Nachwuchs sei.

Anzeige

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de