Diese Aktion spaltet den Ex on the Beach-Cast in zwei Lager! Weil Max Schnabel (22) Georgia nach dem Sex fallen ließ, verpasst ihm Olivia Laurea eine knallharte Ohrfeige. Viele Kandidaten wie zum Beispiel Walentina Doronina betonten im Anschluss, dass sie diese Reaktion total daneben fanden und distanzierten sich von ihr. Doch im Promiflash-Interview machten zwei Singles nun mehr als deutlich, dass sie nach wie vor hinter Olivia stehen.

Allen voran hält Luigi Birofio zu der Rothaarigen. Schließlich hat auch er den ehemaligen Temptation Island-Verführer für seinen Korb an Georgia zur Rechenschaft gezogen. "Dass ich ihn mit Bier übergossen habe, hätte eigentlich schon gereicht, aber das wusste Olivia noch nicht und hat dann aus Wut so gehandelt", erklärte Luigi im Gespräch mit Promiflash. Max sei ihm ohnehin von Anfang an unsympathisch gewesen. "Ich habe ich nur auf einen passenden Moment gewartet, mal was gegen ihn zu unternehmen", gab er zu.

Kein Wunder, schließlich ist er der Ex seiner neuen Flamme Michelle Daniaux. Und das Techtelmechtel nahm damals kein Happy End. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass sich auch die Blondine Team Olivia anschließt: "Ich finde, Max soll sich wegen einer Schelle nicht so anstellen. Mein Gott, ein Mann heult nicht wegen so was."

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW Olivia und Max bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr in dem Streit? Ich bin Team Max! Ich bin auf Olivias Seite. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de