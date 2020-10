Da hat ihr Bauch aber noch mal einen gewaltigen Schub gekriegt! Vor einigen Monaten gab Ashlee Simpson (36) ihren Fans eine freudige Nachricht bekannt: Die Sängerin und ihr Ehemann Evan Ross (32) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Seitdem hält die Blondine ihre Fans mit aktuellen Schwangerschafts-Updates auf dem Laufenden. Doch allzu lange kann es bei der Musikerin nicht mehr dauern: Ashlee teilte nun neue Aufnahmen von sich, auf denen ihr Bauch kugelrund ist!

Via Instagram teilte die 36-Jährige vor wenigen Tagen neue Momentaufnahmen aus ihren anderen Umständen. Total stolz posiert Ashlee auf den aktuellen Schwarz-Weiß-Fotos – nur mit einem Laken bedeckt – für die Kamera. Auf einem weiteren Bild setzt sie zusammen mit ihrem Mann ihre runde Körpermitte besonders gut in Szene. Die Fans der Sängerin sind von diesen Aufnahmen total aus dem Häuschen. "Das sieht so atemberaubend aus" oder "Einfach nur wunderschön", kommentierten unter anderem zwei Follower.

Dass die werdende Mama die Ankunft ihres weiteren Nachwuchses kaum mehr erwarten kann, hatte vor Kurzem ein Insider deutlich gemacht. "Ashlee wollte schon lange ein weiteres Baby. Sie wollte immer eine große Familie", hatte eine Quelle gegenüber People ausgeplaudert. Was glaubt ihr, wird die blonde Schönheit bald ihr Baby in den Armen halten? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / ashleesimpsonross Evan Ross und Ashlee Simpson

Getty Images Ashlee Simpson im September 2019

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson im Juli 2020

