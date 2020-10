Sie lassen es sich richtig gut gehen! Erst vor wenigen Monaten hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass April Love Geary (25) und Robin Thicke (43) erneut Eltern werden. Nur kurze Zeit später bestätigte das Model seine Schwangerschaft mit einem coolen Babybauch-Pic. Mittlerweile befindet sich die werdende Mutter in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft – und die hat sie nun noch mal ganz besonders verbracht: Familie Thick genoss nun eine kleine Auszeit auf dem Land!

Oder besser gesagt auf einer Kürbisfarm. Am Donnerstag zog es nämlich April und ihren Gatten mit den Töchtern Mia Love (2) und Lola Alain auf ein beschauliches Anwesen mit Hunderten dieser beliebten Fruchtgemüsesorte. Zusammen mit ihren zwei Kids verbrachte das Paar einen entspannten Tag im Freien. "Ein letztes Mal in einem Kürbisbeet mit meinen zwei Kürbissen", betitelte die 25-Jährige einen Schnappschuss auf Instagram, der sie mit ihren Mädchen auf der Farm zeigt.

Dass es nicht mehr allzu lange bei der brünetten Beauty mit der Entbindung dauern kann, machte sie noch am selben Tag deutlich. In ihrer Insta-Story teilte sie einen brandaktuellen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihren mittlerweile ziemlich großen Babybauch gekonnt in Szene setzt.

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de