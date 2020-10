Dieses Foto ist der eindeutige Beweis für eine erneute Schwangerschaft! Robin Thicke (43) und seine Verlobte April Love Geary (25) sind bereits Eltern von zwei Kindern. Anfang September machte dann diese News die Runde: Ihre Rasselbande soll Zuwachs bekommen. Bisher schwieg das Paar zu den Spekulationen. Worte sind jetzt aber ohnehin überflüssig: April hat zum ersten Mal ihren Babybauch präsentiert!

Auf seinem neuen Instagram-Bild sitzt das Model total entspannt im Bikini am Strand und lächelt glücklich in die Kamera – definitiv nicht zu übersehen: Sein runder Babybauch! "Es tut mir leid, dass wir nicht zusammen abhängen können, es gibt eine Pandemie und ich bin schwanger... schon wieder", spielt April humorvoll auf ihre erneute Schwangerschaft an.

Der 25-Jährigen und ihrem Robin kann es offenbar nicht schnell genug gehen, eine Großfamilie zu gründen. 2018 kam ihre Tochter Mia Love (2) zur Welt, nur rund ein Jahr später folgte Töchterchen Nummer zwei – Lola Alain. Dass April jetzt mit ihrem dritten Kind schwanger ist, erfreut auch ihre Fans. "Robin muss weitermachen, bis er einen Jungen bekommt", scherzt ein User in den Kommentaren unter der Aufnahme.

